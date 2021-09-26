Политика Сегодня

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Сатановский перечислил возможные темы переговоров Эрдогана и Путина в Сочи

Сатановский перечислил возможные темы переговоров Эрдогана и Путина в Сочи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на запланированных в Сочи переговорах с российским лидером Владимиром Путиным будет продвигать интересы Анкары, давать обещания, которые не собирается выполнять, и морочить всем голову, как он это делает годами.

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