В Крыму начали перечислять выплаты за отключения света более 48 часов

В Крыму начали перечислять единовременные выплаты жителям, которые больше 48 часов оставались без электричества во время режима ЧС.
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