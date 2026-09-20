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Брылин о 5:3 «Динамо» Минск с «Автомобилистом»: «Придумали себе проблем с удалениями в 3-м периоде, но смогли победить. Ребята играли самоотверженно»

Главный тренер минского « Динамо » Сергей Брылин прокомментировал победу над « Автомобилистом » со счетом 5:3 в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

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