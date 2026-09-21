Синоптик Шувалов: на этой неделе на юг России придут сильные дожди

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что циклон принесёт южным курортам России дожди уже на этой неделе, но через несколько дней температура вернётся к отметке в 25 °C.
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