Киевский режим продолжает систематически наносить удары по энергосистеме Крымского полуострова, Новороссии и Донбасса, используя для этого широкий арсенал БПЛА-камикадзе с управлением через спутниковую систему связи Starlink, включая дроны с функцией селекции целей и донаведения.