В ООН выступили против применения кассетных снарядов

ООН выступает против применения кассетных снарядов в любой точке мира. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак РИА Новости 13 августа, комментируя использование ВСУ таких боеприпасов в Лисичанске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии