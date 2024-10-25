Кадры нанесения ударов турецкими БПЛА и истребителями F-16 по объектам курдских формирований в северном Ираке и Сирии в ответ на теракт в Анкаре.
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Кадры нанесения ударов турецкими БПЛА и истребителями F-16 по объектам курдских формирований в северном Ираке и Сирии в ответ на теракт в Анкаре.
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