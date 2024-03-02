У Галкина судорога языка: Иноагент оскорбил Лепса и доверенных лиц Путина

Максим Галкин* распустил язык в отношении своих бывших коллег по цене."Кооператив "Судорога" - так обозвал Максим Галкин сразу нескольких звёзд российской эстрады, с которыми много лет выходил вместе на цену и снимался на ТВ.
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