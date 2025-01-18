Всё о женщинах
ГлавнаяВсё о женщинахМодаКрасота и здоровьеОн и ОнаДетиДом
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Всё о женщинах

68 037 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Белогорцев
    прекрасное, проверенное картофель Для замачивания семян берётся картофельный сок, однако прежде клубни необходимо зам...Как приготовить м...
  • anna_n8mailru Надежда Антошкина
    Сколько мороки. Можно сделать гораздо проще.Как приготовить м...
  • Надежда Rudi
    Кто лоббирует интересы ОГЭ и ЕГЭ. Мы просто выбирали билеты и рассказывали тему. Знания были фундаментальные. Мой сын...Депутат: ОГЭ в де...

Бодипозитив у подростков может быть формой протеста — психолог

Бодипозитив у подростков может быть формой протеста — психолог

Стремление к бодипозитиву может говорить о внутреннем протесте подростка, а также о переживаниях, с которыми ему никто не помогает справиться, сообщила Агентству городских новостей «Москва» клинический психолог, специалист по работе с нарушениями пищевого поведения, преподаватель Московского института психоанализа Екатерина Тетерникова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх