Стремление к бодипозитиву может говорить о внутреннем протесте подростка, а также о переживаниях, с которыми ему никто не помогает справиться, сообщила Агентству городских новостей «Москва» клинический психолог, специалист по работе с нарушениями пищевого поведения, преподаватель Московского института психоанализа Екатерина Тетерникова.