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IJCH: до четырех посещений сауны в месяц снижают депрессию и тревожность

IJCH: до четырех посещений сауны в месяц снижают депрессию и тревожность

Шведские ученые из Технологического университета Лулео и Университетской больницы Уппсалы выяснили, что люди, регулярно посещающие сауну в северной Швеции, сообщают о лучшем состоянии здоровья и более высоком уровне счастья по сравнению с теми, кто этого не делает.

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