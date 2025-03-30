IJCH: до четырех посещений сауны в месяц снижают депрессию и тревожность

Шведские ученые из Технологического университета Лулео и Университетской больницы Уппсалы выяснили, что люди, регулярно посещающие сауну в северной Швеции, сообщают о лучшем состоянии здоровья и более высоком уровне счастья по сравнению с теми, кто этого не делает.
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