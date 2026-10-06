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Песков после слов Трампа об эпидситуации заявил, что хорошо, когда хотят помочь

Песков после слов Трампа об эпидситуации заявил, что хорошо, когда хотят помочь

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа об эпидемиологической ситуации в Иркутской области, сказал, что всегда хорошо, когда предлагают взаимную помощь.

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