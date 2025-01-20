Байден в последний рабочий день заявил, что никуда не уходит

Действующий президент США Джо Байден в свой последний полный рабочий день на посту главы Белого дома, выступая на собрании темнокожих христиан города Норт-Чарлстон в Южной Каролине, заявил, что "никуда не уходит".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии