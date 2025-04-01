Al Jazeera: в больницах сектора Газа не осталось препаратов для обезболивания

В больницах сектора Газа закончились препараты для обезболивания, передает Al Jazeera. По данным телеканала, по этом причине врачи в анклаве не могут лечить раненых и предоставлять медицинскую помощь жителям.
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