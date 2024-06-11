Фридайверы подняли со Ангары в центре Иркутска три кубометра мусора

Четвертая по счету акция по очистке акватории Ангары в районе острова Юность, прошедшая в областном центре, собрала воедино усилия волонтеров, профессиональных ныряльщиков Иркутской областной федерации подводной охоты и фридайвинга, сообщили в администрации города.
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