Фридайверы подняли со Ангары в центре Иркутска три кубометра мусора

Четвертая по счету акция по очистке акватории Ангары в районе острова Юность, прошедшая в областном центре, собрала воедино усилия волонтеров, профессиональных ныряльщиков Иркутской областной федерации подводной охоты и фридайвинга, сообщили в администрации города.