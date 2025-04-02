Шесть смертельных ударов. После «огненных гостей» Киеву не собрать костей

Россия не победит в ВСУ, пока не начнет бомбить города Украины.

леонид рыбаков

побомбить принципу нацистов -- промышленные объекты . логистику всех видов и школы но ночью --что бы запад по больше вложился и воздействие на родину националистов будет отрезвляющим ---НУ НЕ ПОНИМАЮТ БЕЗ ОТВЕТНЫХ РЕШЕНИЙ