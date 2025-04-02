Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • леонид рыбаков
    побомбить принципу нацистов  -- промышленные объекты . логистику всех видов и  школы но ночью --что бы запад по больш...Шесть смертельных...

Шесть смертельных ударов. После «огненных гостей» Киеву не собрать костей

Шесть смертельных ударов. После «огненных гостей» Киеву не собрать костей

Беспощадность российских ударов по украинским военным объектам соразмерна опасности этих целей: военный аэродром, цеха ремонтного предприятия, площадки с бронетехникой, командный пункт и казармы с нацистами.

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Комментарии
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Владимир
Россия не победит в ВСУ, пока не начнет бомбить города Украины.
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14 час.
леонид рыбаков
побомбить принципу нацистов  -- промышленные объекты . логистику всех видов и  школы но ночью --что бы запад по больше вложился и воздействие на родину националистов будет отрезвляющим ---НУ НЕ ПОНИМАЮТ БЕЗ ОТВЕТНЫХ РЕШЕНИЙ
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7 час.
карюкалов вячеслав
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7 час.
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