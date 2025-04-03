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Джорджа Мелони: Пошлины США ослабят Запад и ударят по итальянской экономике

Джорджа Мелони: Пошлины США ослабят Запад и ударят по итальянской экономике

Премьер Италии Джорджа Мелони критикует введение пошлин США на европейские товары, предупреждая о возможных негативных последствиях для итальянских производителей и необходимости диалога для предотвращения ослабления Запада на фоне экономической политики Трампа.

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