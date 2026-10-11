Bloomberg: Евросоюз ограничит поставки гибридных автомобилей из Китая

Импорт гибридных автомобилей в Евросоюз с 1 декабря будет ограничен квотой в 350 тысяч штук ежегодно, 11 октября следует из проекта документа, текст которого анализирует агентство Bloomberg.
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