Минздрав Рязанской области подтвердил задержание своего сотрудника

Министерство инициировало внутреннюю проверку для выявления возможных системных недочётов.Минздрав Рязанской области официально подтверждает задержание своего сотрудника и проведение оперативно‑следственных действий.
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