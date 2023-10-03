В Вашингтоне неизвестные напали на конгрессмена и угнали его автомобиль

Представитель Демократической партии от штата Техас, конгрессмен Генри Куэллер подвергся вооруженному нападению в автомобиле в понедельник вечером, 2 октября, возле своей резиденции в районе Военно-морской верфи, всего в нескольких кварталах от Капитолия, сообщил телеканал ABC News.
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