Россиян призвали отказаться от мемов при общении с коллегами

HR-эксперт Чукина: при онлайн-общении с коллегами следует воздержаться от мемов При общении с коллегами и руководством в мессенджерах следует воздержаться от чрезмерного использования мемов, сленговых фраз и фамильярностей, рассказала, карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина.