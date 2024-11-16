Россиян призвали отказаться от мемов при общении с коллегами

HR-эксперт Чукина: при онлайн-общении с коллегами следует воздержаться от мемов При общении с коллегами и руководством в мессенджерах следует воздержаться от чрезмерного использования мемов, сленговых фраз и фамильярностей, рассказала, карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина.
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