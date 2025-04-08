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Парламентская газета

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Трамп назвал Овечкина великим после рекорда по забитым шайбам в НХЛ

Трамп назвал Овечкина великим после рекорда по забитым шайбам в НХЛ

Президент США Дональд Трамп назвал российского хоккеиста Александра Овечкина великим игроком после того, как тот стал рекордсменом по количеству забитых шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), пишет ТАСС.

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