Частная баня загорелась на юге Карелии

В Питкярантском районе спасатели поздним вечером боролись с огнем В среду в 22 часа 51 минуту на пульт пожарно-спасательной службы Питкярантского района поступило сообщение о том, что в поселке Юляристиоя произошел пожар в частной бане.
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