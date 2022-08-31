Сергей Лукьяненко еще не пропустил ни одного ЛиТРа

Популярнейший российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, стоявший у истоков фестиваля "Литература Тихоокеанской России" (ЛиТР, 6+) и не пропустивший еще ни одной встречи писателей с читателями на берегах залива Петра Великого, примет участие и в юбилейном фестивале, который пройдет во Владивостоке 7-9 октября этого года, сообщили ИА PrimaMedia организаторы фестиваля.
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