Рождественские маршруты: куда поехать с семьей в праздники

Клин Кого берем с собой: творческих натур и желающих вернуться в детство – хотя бы на пару часов Что привезти на память: елочную игрушку, расписанную своими руками Небольшой город примерно в 80 километрах от Москвы обычно не является обязательным пунктом маршрута у туристов, и совершенно зря.