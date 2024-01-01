Рождественские маршруты: куда поехать с семьей в праздники

Клин Кого берем с собой: творческих натур и желающих вернуться в детство – хотя бы на пару часов Что привезти на память: елочную игрушку, расписанную своими руками Небольшой город примерно в 80 километрах от Москвы обычно не является обязательным пунктом маршрута у туристов, и совершенно зря.
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