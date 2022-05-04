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Korean Air продлила полеты в Россию на неопределенный срок

Korean Air продлила полеты в Россию на неопределенный срок

Южнокорейский государственный авиаперевозчик Korean Air Lines Co. заявил, что продлит приостановку своих рейсов в Россию до тех пор, пока в ситуации на Украине не произойдет каких-либо новых позитивных событий, 4 мая сообщает агентство Yonhap.

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