Книжный обзор Metro: новый Пауло Коэльо, психиатрический триллер из Китая и "Дикий робот"

Эссе недели Пауло Коэльо Высший дар (16+) 2025. АСТ Аннотация: Что самое важное в жизни? Вера? Надежда? Любовь! "Высший дар" – это чуткое переосмысление одного из самых прекрасных текстов о любви – проповеди шотландского писателя и миссионера Генри Драммонда.