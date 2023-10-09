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В Новосибирской области чиновник предстанет перед судом за некачественное жильё

В Новосибирской области чиновник предстанет перед судом за некачественное жильё

Временно исполнявший полномочия главы Баганского сельсовета купил переселенцам ветхий дом.До суда дошло дело исполняющего обязанности Баганского сельсовета Баганского района, которого обвинили в превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

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