В Новосибирской области чиновник предстанет перед судом за некачественное жильё

Временно исполнявший полномочия главы Баганского сельсовета купил переселенцам ветхий дом.До суда дошло дело исполняющего обязанности Баганского сельсовета Баганского района, которого обвинили в превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
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