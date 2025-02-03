С высоты птичьего полета: вдоль береговой линии Анапы протянулся защитный вал

Оперштаб показал фотографии вала с высоты птичьего полёта.В телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края показали защитный вал с высоты птичьего полета, протянувшийся на 21,2 км вдоль побережья — от Центрального пляжа Анапы до поселка Веселовка в Темрюкском районе.