Два человека пострадали из-за ночного пожара в квартире на Песочной набережной

Возгорание удалось потушить еще до приезда спасателей. Ночной пожар в Петроградском районе не обошелся без пострадавших — двух человек госпитализировали из загоревшейся квартире в доме № 16 на Песочной набережной.
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