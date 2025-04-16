В Госдуме предложили ужесточить наказание за фальшивые госнаграды

Штрафы могут увеличиться до 100 тысяч рублей Межфракционный законопроект, согласно которому предлагается ужесточить ответственность за изготовление, продажу и покупку похожих на государственные награды России, СССР и РСФСР знаков, будет внесен в палату парламента депутатами Госдумы.