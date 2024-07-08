Подросток и не предполагал, что мыс не случайно называется Плака

В сумерках он решил сократить дорогу вдоль моря, но оступился и упал с 50-метровой высоты. В «Крым-Спас» сообщили, что накануне в 21:05 получили сигнал, что подросток сорвался с обрыва под Алуштой у мыса Плака: «По прибытии спасатели выяснили, что парень решил сократить путь, ушел с тропы и по неосторожности сорвался с высот около 50 метров».