В Кубке Англии могут отменить переигровки

Футбольная ассоциация Англии собирается изменить регламент Кубка страны со следующего сезона. Газета The Guardian сообщает, что FA согласилась окончательно отказаться от переигровок при ничейных результатах.
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