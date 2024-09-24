По народному календарю сегодня Федорин день – лето официально завершилось, и пусть + 20 на уличном градуснике вас не вводят в заблуждение.
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По народному календарю сегодня Федорин день – лето официально завершилось, и пусть + 20 на уличном градуснике вас не вводят в заблуждение.