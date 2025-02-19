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test mazurok

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🏚 В Форосе из-за обрушения подпорной стены пострадала многоэтажка

🏚 В Форосе из-за обрушения подпорной стены пострадала многоэтажка По информации главы администрации Ялты Янины Павленко, в здании зафиксировали трещину, которая идёт через весь дом.

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