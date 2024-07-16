Беременная модель пожаловалась на недомогание после фестиваля

Беременная в четвёртый раз Погребняк пожаловалась на недомогание после VK Fest 35-летняя Мария Погребняк поделилась в социальных сетях о серьёзных проблемах со здоровьем, которые возникли из-за перенапряжения и недостатка отдыха.
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