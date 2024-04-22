В Нерюнгринском районе Якутии в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Твой выбор» проведены встречи с учащимися и экскурсия для школьников

На территории Нерюнгринского района в целях нейтрализации попыток вовлечения несовершеннолетних в деструктивную, в том числе экстремистскую деятельность, незаконные массовые акции, противодействия проникновению в подростковую среду информации, пропагандирующей суицидальное поведение и насилие в образовательных организациях, проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор».