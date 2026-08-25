Происшествия
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Происшествия

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Главе ведомства будет доложено о расследовании происшествия на предприятии в Амурской области

Главе ведомства будет доложено о расследовании происшествия на предприятии в Амурской области

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области расследуется уголовное дело по факту происшествия на одном из предприятий по признакам преступления, предусмотренного ст.

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