Главе ведомства будет доложено о расследовании происшествия на предприятии в Амурской области

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области расследуется уголовное дело по факту происшествия на одном из предприятий по признакам преступления, предусмотренного ст.
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