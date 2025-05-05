«Ъ»: арестована заместитель гендиректора Агентства по страхованию вкладов

Политика как она есть

Ольга Долголёва отправлена под стражу по решению Лефортовского суда Москвы. Ей инкриминируется участие в преступной схеме по хищению средств от эксплуатации аквапарка в Новосибирске, который находился под конкурсным управлением АСВ.