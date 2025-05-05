Политика как он...
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Политика как она есть

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«Ъ»: арестована заместитель гендиректора Агентства по страхованию вкладов

«Ъ»: арестована заместитель гендиректора Агентства по страхованию вкладов

Ольга Долголёва отправлена под стражу по решению Лефортовского суда Москвы. Ей инкриминируется участие в преступной схеме по хищению средств от эксплуатации аквапарка в Новосибирске, который находился под конкурсным управлением АСВ.

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