«Ъ»: арестована заместитель гендиректора Агентства по страхованию вкладов

Ольга Долголёва отправлена под стражу по решению Лефортовского суда Москвы. Ей инкриминируется участие в преступной схеме по хищению средств от эксплуатации аквапарка в Новосибирске, который находился под конкурсным управлением АСВ.
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