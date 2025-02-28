В сети появилось шуточное видео драки Зеленского с Трампом после их перепалки В сети появилось шуточное видео драки президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа после их перепалки в Белом доме.
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