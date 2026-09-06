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Антифашист

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Сын Байдена может пойти на выборы президента как кандидат от наркоманов

Сын Байдена может пойти на выборы президента как кандидат от наркоманов

Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер не исключил своё участие в борьбе за высший государственный пост в стране, сообщив, что мог бы представлять интересы людей с зависимостями.

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