В КФУ напомнили об опасности осенних жигалок

Фото: пресс-служба КФУ Укусы активизирующихся с наступлением бабьего лето родственниц комнатных мух – осенних жигалок (Stomoxys calcitrans) представляют потенциальную опасность для людей, хотя эти насекомые и не являются переносчиками конкретных патогенов.