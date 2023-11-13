Министр связи Израиля подписал указ о прекращении вещания канала Al Mayadeen

Министр связи Израиля Шломо Карьи 13 ноября подписал указ о прекращении вещания ливанского телеканала Al Mayadeen на территории еврейского государства после соответствующего решения военно-политического кабинета.
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