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Калужские новости

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На Калугу обрушился майский снегопад

На Калугу обрушился майский снегопад

После аномально тёплого апреля, в калужскую область нагрянул аномально холодный май. Арктическое вторжение радует калужан зимне-летними контрастами, а чиновники огорчают отсутствием теплаПосле аномально тёплого апреля, в калужскую область нагрянул аномально холодный май.

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