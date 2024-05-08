На Калугу обрушился майский снегопад

После аномально тёплого апреля, в калужскую область нагрянул аномально холодный май. Арктическое вторжение радует калужан зимне-летними контрастами, а чиновники огорчают отсутствием теплаПосле аномально тёплого апреля, в калужскую область нагрянул аномально холодный май.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)