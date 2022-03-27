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Тренер «Вереса» о Тимощуке и Украине: «Он должен объяснить свой поступок. Его отец записался в тероборону Луцка»

Главный тренер украинского «Вереса» высказался об Анатолии Тимощуке. «Я написал Тимощуку, что на его месте поступил бы иначе.

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