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Zero Hedge

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EUR Drops As ECB Hikes Rates (As Expected); Raises Inflation Outlook, Sees Downside Growth Risks

EUR Drops As ECB Hikes Rates (As Expected); Raises Inflation Outlook, Sees Downside Growth Risks

EUR Drops As ECB Hikes Rates (As Expected); Raises Inflation Outlook, Sees Downside Growth Risks The European Central Bank increased interest rates for the second time since the Iran war broke out in February, responding to signs inflation is set to stay well above 2%.

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