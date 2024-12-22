Четыре жены разрешено: ДУМ решило, Дума в недоумении

ВераВерная

Ну давайте сразу гаремы узаконим. Евнухов у нас хватит, проблем с этим точно не будет. А эти думские толкачи многожёнства хоть по десять жён пусть имеют. Только от всех государственных выплат их отрезать надо. Содержи, обеспечивай, поднимай детей - только сам, всё сам. И у себя на родине. Нам-то вы на хрен не сдались со своими понятиями.