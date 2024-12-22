Русский Колоколъ Sergey Elagin/Business Online Многоженство возвращается в Россию, в сопровождении седобородых улемов и грамотных юристов.
Четыре жены разрешено: ДУМ решило, Дума в недоумении
Комментарии
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ВераВерная
Ну давайте сразу гаремы узаконим. Евнухов у нас хватит, проблем с этим точно не будет. А эти думские толкачи многожёнства хоть по десять жён пусть имеют. Только от всех государственных выплат их отрезать надо. Содержи, обеспечивай, поднимай детей - только сам, всё сам. И у себя на родине. Нам-то вы на хрен не сдались со своими понятиями.
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1 час.
ВУ
Варлам Устрялов
некоторые собрания, это - собрания идиотов. прежде была - хоздура, теперь - дум.
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29 мин.
FФ
Fvolodya55 Федоров
Млядь развели в РФ хрень знает что. Полная дермократия! Есть законы РФ, живите по ним. Чего сюда конфессии плести? Этим идиотам делать не х...нь? Надо привлекать к уголовной ответственности уже. Дождетесь управленцы, что развалят страну.
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21 мин.
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