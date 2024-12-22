СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 300 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • HotRS
    Проекты годовых и пятилетних планов проходили внутреннее согласование в подразделениях Госплана и внешнее — в министе...Злодеи-передовики...
  • Fvolodya55 Федоров
    Млядь развели в РФ хрень знает что. Полная дермократия! Есть законы РФ, живите по ним. Чего сюда конфессии плести? Эт...Четыре жены разре...
  • Варлам Устрялов
    некоторые собрания, это - собрания идиотов. прежде была - хоздура, теперь - дум.Четыре жены разре...

Четыре жены разрешено: ДУМ решило, Дума в недоумении

Четыре жены разрешено: ДУМ решило, Дума в недоумении

Русский Колоколъ Sergey Elagin/Business Online Многоженство возвращается в Россию, в сопровождении седобородых улемов и грамотных юристов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВераВерная
Ну давайте сразу гаремы узаконим. Евнухов у нас хватит, проблем с этим точно не будет. А эти думские толкачи многожёнства хоть по десять жён пусть имеют. Только от всех государственных выплат их отрезать надо. Содержи, обеспечивай, поднимай детей - только сам, всё сам. И у себя на родине. Нам-то вы на хрен не сдались со своими понятиями.
Ответить
1 час.
ВУ
Варлам Устрялов
некоторые собрания, это - собрания идиотов. прежде была - хоздура, теперь - дум.
Ответить
29 мин.
Fvolodya55 Федоров
Млядь развели в РФ хрень знает что. Полная дермократия! Есть законы РФ, живите по ним. Чего сюда конфессии плести? Этим идиотам делать не х...нь? Надо привлекать к уголовной ответственности уже. Дождетесь управленцы, что развалят страну.
Ответить
21 мин.

Картина дня

наверх