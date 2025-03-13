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NYT узнала о нехватке голосов за проект финансирования правительства США

NYT узнала о нехватке голосов за проект финансирования правительства США

В сенате США не хватает голосов для того, чтобы одобрить законопроект о финансировании американского правительства до 30 сентября, поскольку конгрессмены из Демократической партии не хотят поддерживать данную инициативу.

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