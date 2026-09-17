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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Депутат Журова о том, может ли Овечкин еще сыграть за сборную России: «Гипотетически, да. Нас пока не допустили. Поэтому надо пожелать Александру здоровья»

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова пожелала форварду Александру Овечкину здоровья.

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