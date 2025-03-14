Киберэксперт Ульянов: размер компенсаций за украденные средства вырос на 50%

Глава аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов заявил, что в 2025 году российские банки компенсируют клиентам на 50% больше денежных средств, похищенных мошенниками, по сравнению с 2024 годом.
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