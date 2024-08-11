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Историк Хлобустов: шутка Рейгана в 1984 году выдала его истинные цели по СССР

Историк Хлобустов: шутка Рейгана в 1984 году выдала его истинные цели по СССР

Неудачная шутка бывшего американского президента Рональда Рейгана про принятое им решение нанести ядерный удар по СССР выдала его реальные цели и оказалась продолжением агрессивной политики США, которая началась с атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

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